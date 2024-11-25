بعد فوز الاتحاد على الفتح.. لوران بلان يشكو من هذا الأمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي الاتحاد، تحت قيادة لوران بلان، على منافسه الفتح بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من دوري "روشن" السعودي.

وجاءت المباراة بعد أيام من نهاية فترة التوقف الدولي، التي شهدت مباراتين للمنتخب السعودي أمام أستراليا وإندونيسيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

في مؤتمر صحفي عقب المباراة، قال بلان: "بكلّ أمانة لا أحب المباريات بعد أسبوع الفيفا (فترة التوقف الدولي)، موعد المباراة بعد فترة التوقف لا يساعد في التحضير والإعداد، كان هناك يومين أو 3 للتحضير، وليس من الاحتراف أن تستعد للمباراة بهذه المدة فقط".

وأكمل لوران بلان: "كما كان هناك مفاجآت، إذ ضربت الإصابات صفوف الفريق مؤخرًا، إضافة لمعاناة السفر، أقدم التهنئة للاعبين (على الفوز)، لم نؤدي مباراة رائعة، ولكن الأهم أننا لم نستقبل أهداف، أحياناً يجب أن تكون سعيدًا بالقليل".

وحول غياب كريم بنزيما عن المباراة، قال المدرب الفرنسي: "بنزيما شارك في التدريبات الجماعية أمس (السبت)، ولكن برأيي كانت مشاركته بمثابة المخاطرة، فضلت استبعاده لكي يكون جاهزًا للمباراة المقبلة".

ويتصدر الاتحاد سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2025/2024، برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، الهلال.