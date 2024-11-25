بعد مزاعم عن سوء علاقتهما.. هذا ما قاله مبابي عن فينيسيوس جونيور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد كيليان مبابي، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، أنه تربطه علاقة جيدة مع زميله في الفريق، فينيسيوس جونيور، مُشيرًا إلى أنهما يسعان معًا لتحقيق الفوز والظفر بالألقاب.

في وقت سابق، زعم البعض أن العلاقة بين المهاجم الفرنسي ونظيره البرازيلي قد ساءت، قبل أن ينفي مبابي ذلك.

وكان كيليان مبابي قد سجّل هدفًا بصناعة فينيسيوس جونيور، ليساهم في فوز فريق "الميرنغي" على نظيره ليغانيس بنتيجة 0/3، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني (لا ليغا).

عقب المباراة، قال مبابي لقناة ريال مدريد: "أنا وفينيسيوس نقرأ بعضنا البعض جيدًا، لدي علاقة رائعة معه، وهو لاعب رائع، هنا (في النادي) يوجد أفضل اللاعبين، ونحن مستعدون للفوز بالعديد من المباريات والألقاب".

وتابع: "أعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا (أمام ليغانيس)، بدأتُ في التأقلم مع زملائي في الفريق، يمكنني اللعب في كل مركز، وأنا مستعد لمساعدة الفريق وبذل قصارى جهدي".

وأضاف: "ألعب على اليمين، وعلى اليسار، وفي الوسط ومع لاعبين في الخط الأمامي، لا يهم المركز بالنسبة لي، أريد مساعدة الفريق وتسجيل الأهداف".

وعن زميله الآخر، فيديريكو فالفيردي، قال كيليان مبابي: "إنه لاعب مهم للغاية، لا يتحدث الناس عنه كثيرًا، لكنه مهم بالنسبة لنا، لقد فاز بالعديد من الألقاب هنا، آمل أن يستمر على هذا النحو لأنه لاعب رائع".