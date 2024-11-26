إيلون ماسك يتفاعل مع تدوينة لرونالدو حول فوز النصر على الغرافة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، مع تدوينة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حول فوز نادي النصر السعودي على منافسه الغرافة القطري، الاثنين.

وكان رونالدو سجّل هدفين ساعد من خلالهما في فوز فريق "العالمي" على نظيره الغرافة بنتيجة 1/3، في مباراة احتضنها استاد البيت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعقب المباراة، نشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه لقطات مصورة من المباراة، وعلّق قائلا: "فوز كبير الليلة".

وحرص الملياردير الأمريكي ماسك على تهنئة النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عاماً، إذ علّق على التدوينة بالقول: "مبروك".

وبَاتَ رونالدو يمتلك برصيده 13 هدفاً و3 تمريرات حاسمة، بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.