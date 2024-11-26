دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستقبل نادي ليفربول الإنجليزي منافسه ريال مدريد الإسباني، على ملعب "أنفيلد"، الأربعاء، عند الثانية عشرة ليلاً (بتوقيت دبي)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

في آخر 5 مواجهات بين الفريقين، تفوّق "الميرنغي" في 4 مباريات، فيما سيطر التعادل على نتيجة مباراة واحدة.

أرقام نادي ليفربول هذا الموسم 2025/2024:

في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، يتصدر سلم الترتيب برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات مقابل الهزيمة في مباراة واحدة والتعادل في أخرى.

في تشامبيونزليغ، يعتلي صدارة سلم الترتيب بـ12 نقطة، عقب الفوز في 4 مباريات.

أرقام نادي ريال مدريد في الموسم الحالي:

في الدوري الإسباني (لا ليغا)، يقع في المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار في 9 مباريات مقابل خسارة واحدة والتعادل في 3 مباريات.

في تشامبيونزليغ، يقع في المركز الثامن عشر على سلم الترتيب بـ6 نقاط، عقب الانتصار في مباراتين والخسارة في مثلهما.

أرقام محمد صلاح وكيليان مبابي:

أحرز جناح فريق "الريدز"، صلاح، 12 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة، في 18 مباراة بمختلف المسابقات.

سجّل مهاجم فريق "الميرنغي"، مبابي، 9 أهداف وصنع اثنين، في 17 مباراة بجميع البطولات.