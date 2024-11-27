أول قرار من الاتحاد الآسيوي بعد جدل تحكيمي رافق مباراة الهلال والسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين نادي الهلال السعودي ونظيره السد القطري، التي أقيمت على أرض استاد جاسم بن حمد، الثلاثاء، حالات تحكيمية قد أثارت جدلاً واسعاً.

وزعم بعض من مشجعي فريق "الأزرق الهلالي" أن الحكم الكوري الجنوبي يونج هيوك كيم تغاضى عن احتساب ركلات جزاء لصالح فريقهم، في الشوطين الأول والثاني.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله قد حسم مواجهة الهلال ومضيفه السد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

الأربعاء، أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بياناً عبر موقعه الرسمي، أعلن فيه أنه سيقوم بتقييم شامل للتحكيم بما في ذلك تقنية حكم الفيديو المساعد الـ"VAR" خلال هذه المباراة.

قال اتحاد كرة القدم في القارة الصفراء: "سوف يقوم الاتحاد بعمل مراجعة تفصيلية حول قرارات التحكيم والأداء العام للحكام، وفي حالة وجود أي أخطاء أو جوانب تقصير فإنه سيتم التعامل معها بحسب تعليمات وبروتوكولات تقييم الحكام وتحسين الأداء، الموضوعة من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي".

وأضاف: "يؤكد الاتحاد على التزامه الثابت بالمحافظة على أعلى معايير التحكيم في جميع مسابقاته، حيث أن ضمان نوعية واحترافية حكام المباريات، بما في ذلك عمليات نظام حكم الفيديو المساعد، يعتبر من أهم أولويات الاتحاد القاري".