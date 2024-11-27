دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهرت جروح وخدوش على وجه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد تعثر الفريق بنتيجة التعادل بثلاثة أهداف لمثلها مع فاينورد الهولندي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وكان فريق "السيتيسينز" متقدما بنتيجة المباراة بثلاثية حتى الدقيقة 75، قبل أن ينجح الفريق الضيف، فاينورد، بإحراز 3 أهداف وفرض التعادل على مضيفه.

وجاء هذا التعادل بعد 5 خسارات متتالية لمانشستر سيتي بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.

في مؤتمر صحفي عقب مباراة فريق "السيتيسينز" وفاينورد، سُئل غوارديولا عن سبب ظهور الجروح والخدوش على وجهه، فأجاب قائلا: "(لقد خدشتها) بأصبعي، أريد أن أؤذي نفسي".