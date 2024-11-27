زميل ميسي السابق يتولى تدريب إنتر ميامي الأمريكي

(CNN) -- أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، تعيين الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدربا جديدا له.

وسيلتقي ماسكيرانو من جديد مع اللاعب الأسطوري ليونيل ميسي، الّذي لعب إلى جواره في المنتخب الوطني وقضى معه قرابة 8 سنوات في نادي برشلونة الإسباني.

وسيكون هذا أول منصب إداري كبير لخافيير ماسكيرانو بعد أن درب منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما، كما درب منتخب تحت 23 عاما في أولمبياد باريس 2024، إذ خرج على يد منتخب فرنسا في ربع النهائي.

ويحل ماسكيرانو، البالغ من العمر 40 عاما، محل خيراردو مارتينو، الذي أعلن النادي، الجمعة، أنه استقال لأسباب شخصية.

وقال خافيير ماسكيرانو، في بيان إن"القدرة على قيادة نادٍ مثل إنتر ميامي هو شرف لي وامتياز، سأسعى جاهدا لتحقيق أقصى استفادة منه، لقد انجذبت إلى طموح النادي الذي لا يمكن إنكاره، والبنية الأساسية التي لديه لدعمها".

من جانبه، قال ديفيد بيكهام، أحد ملاك نادي إنتر ميامي: "طوال مسيرته كواحد من أفضل لاعبي العالم وكمدرب متمرس، أثبت ماسكيرانو دائما ما يجعله عظيماً، التصميم الدؤوب مع المعرفة والغرائز والفهم لدعم ذلك، نحن متحمسون جدا للترحيب به لقيادة فريقنا".

خلال مسيرته كلاعب في خط الوسط الدفاعي، مثل خافيير ماسكيرانو أندية ريفر بليت وإستوديانتس لا بلاتا الأرجنتينيين وكورينثيانز البرازيلي ووست هام يونايتد وليفربول الإنجليزيين، وبرشلونة الإسباني وهيبي شينا فورشن الصيني.