دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل سلتيك الاسكتلندي مع منافسه كلوب بروج البلجيكي بهدف لمثله، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاء هدف الفريق الضيف، كلوب بروج، بخطأ من لاعب المنافس، إذ وضع الكرة في مرماه عند الدقيقة 26 من زمن المباراة.

كان لاعب سلتيك، كارتر فيكرز تحصل على الكرة داخل منطقة جزاء فريقه، قبل أن يمررها إلى الحارس، كاسبر شمايكل، إلا أن الأخير لم يكن متواجداً على خط المرمى، مما تسبب في دخول الكرة إلى الشباك.

بهذا التعادل، وصل سلتيك للنقطة الثامنة في المركز الـ20 على سلم ترتيب الدور الأول، فيما بَاتَ برصيد كلوب بروج 7 نقاط في المركز الـ22.