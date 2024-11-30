دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت مباراة بين وولفرهامبتون واندررز ونظيره بورنموث، التي أقيمت على استاد "مولينيو"، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، واقعة نادرة الحدوث.

وتحصل الفريق الضيف، بورنموث، على 3 ركلات جزاء، جاءت جميعها عن طريق لاعب واحد، إيفانيلسون.

ونجح اللاعب الآخر، جوستين كلويفرت، بمفرده بترجمتها إلى أهداف، عند الدقائق 3 و18 و74، ليكون أول لاعب يحرز هاتريك من ركلات الجزاء خلال مباراة واحدة على مر تاريخ مسابقة البريميرليغ.

وتمكّن بورنموث من إلحاق الهزيمة بمضيفه وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 2/4، في الجولة الثالثة عشرة.

ووصل بورنموث للنقطة 18 في المركز الـ11 على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2025/2024، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون واندررز عند النقطة التاسعة في المركز الـ18.