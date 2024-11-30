ماذا فعل جمهور الاتحاد مع بنزيما لحظة استبداله في مباراة الاتفاق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفًا وصنع آخر، ساهم من خلالهما في فوز نادي الاتحاد على نظيره الاتفاق بنتيجة 0/4، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

كان بنزيما قد قدم تمريرة حاسمة إلى زميله نغولو كانتي، الذي وضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 35، ثم سجّل كريم هدفًا من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53.

وقرر لوران بلان، مدرب فريق "النمور"، إخراج المهاجم الفرنسي من المستطيل الأخضر ودخول زميله صالح الشهري بدلاً عنه عند الدقيقة 74.

وعند خروجه من الميدان، وجّه جمهور نادي الاتحاد التحية لبنزيما بعد المستوى الذي ظهر عليه خلال المباراة، قبل أن يبادلهم كريم التحية.

ووصل فريق "النمور" للنقطة 33 في صدارة سلم ترتيب دوري "روشن" هذا الموسم 2025/2024.