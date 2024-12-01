بهذه الطريقة.. لاعب تونسي يسجل هدفًا مُذهلاً في الدوري الإيطالي

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل أنس الحاج محمد، لاعب بارما، هدفًا مُذهلاً في شباك لاتسيو، خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي (سيريا أ).

وجاء هدف أنس الحاج محمد عند الدقيقة 53 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك المنافس، مسجلاً واحدًا من أروع أهداف المسابقة في الموسم الجاري.

ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب التونسي، البالغ من العمر 19 عامًا، في (سيريا أ) هذا الموسم 2025/2024.

وساهم هدف أنس الحاج محمد في فوز بارما على ضيفه لاتسيو بنتيجة 1/3، في الجولة الرابعة عشرة.

ووصل بارما للنقطة 15 في المركز الـ11 على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 28 في المركز الخامس.