هتفوا ضدّه.. إشارة من غوارديولا لجماهير ليفربول تشعل تفاعلاً

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خسر مانشستر سيتي، تحت قيادة بيب غوارديولا، من ليفربول بهدفين دون مقابل، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتعد هذه الخسارة هي السادسة لفريق "السيتيسينز" في آخر 7 مباريات بمختلف المسابقات هذا الموسم 2025/2024.

وأظهرت لقطات مصورة قيام جمهور فريق "الريدز" بترديد هُتافات ضدّ غوارديولا خلال المباراة، قبل أن يشير المدرب الإسباني برقم 6، في إشارة منه إلى عدد ألقاب البريميرليغ التي حققها منذ عام 2016، مما أثار تفاعلاً.

وبعد صافرة النهاية، ذهب بيب غوارديولا واللاعبون نحو جماهير مانشستر سيتي، المتواجدة في المدرجات، إذ وجّهوا لهم التحية، وقد كرر المدرب الإشارة ذاتها.