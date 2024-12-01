إشادات تنهال على سافيتش بعد توهجه في مباراة الهلال والشباب.. ماذا قدم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل سيرجي سافيتش هدفين ساهما في فوز نادي الهلال على نظيره الشباب بنتيجة 1/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدفا سافيتش عند الدقيقتين 15 و62 من زمن المباراة، من كرة رأسية وركلة ثابتة.

ونال أداء متوسط الميدان الصربي، البالغ من العمر 29 عامًا، الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة إكس (تويتر سابقًا).

ووصل سيرجي سافيتش للمساهمة التهديفية رقم 8 في دوري "روشن" هذا الموسم 2025/2024، إذ سجّل 5 أهداف وصنع 3، فيما وصل فريق "الأزرق الهلالي" للنقطة 31 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر، الاتحاد.