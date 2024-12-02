مشادة بين صلاح وبرناردو سيلفا خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حدثت مشادة كلامية بين محمد صلاح، لاعب ليفربول، وبرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

في الدقيقة 81 من زمن المباراة، كاد سيلفا أن يلحق الإصابة بصلاح خلال تنافسهما على الكرة، وحينها انفعل النجم المصري غضبًا على برناردو ووجّه له بعض الكلمات، ليدخل الطرفان في مشادة كلامية، قبل أن ينجح لاعبو الفريقين بإنهاء الخلاف.

وسبق أن دخل محمد صلاح في مشادة مع برناردو سيلفا خلال مباريات الفريقين في المرحلة الماضية.

وفاز صلاح ورفاقه على سيلفا وزملائه بهدفين دون رد، في قمة مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة البريميرليغ.