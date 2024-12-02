نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرض لاعب فيورنتينا، إدواردو بوفي، لإصابة مفاجئة تسببت بتعليق مباراة الفريق مع إنتر ميلان، التي أقيمت على أرض ملعب "أرتيميو فرانكي"، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإيطالي.

ففي الدقيقة 15 وحينما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي، سقط إدواردو بوفي على الأرض فجأةً دون احتكاك مع اللاعبين، وحينها سارعت الأجهزة الطبية المتواجدة في المستطيل الأخضر إلى معالجة اللاعب بعد أن فقد وعيه، قبل أن يتم إخراجه ونقله إلى المستشفى.

وأدت إصابة إدواردو بوفي إلى شعور الحضور بحالة من الذهول والذعر، وشوهد بعض لاعبي فيورنتينا وهم يذرفون الدموع.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقًا): "تأجيل مباراة ‎وفيورنتينا والإنتر، وسيتحدد موعدها لاحقًا".

وأضافت في تدوينة أخرى: "رابطة ‎#الدوري_الإيطالي تتمنى الشفاء العاجل لإدوارد بوفي".

وكتب حساب إنتر ميلان: "قلوبنا جميعًا معك..كُن قويًا يا إدواردو".