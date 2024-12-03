ماذا قال أكرم عفيف حول إمكانية استضافة السعودية لكأس العالم 2034؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أكرم عفيف، لاعب نادي السد القطري، إن المملكة العربية السعودية لديها القدرة على تقديم نسخة من أفضل نسخ بطولة كأس العالم من حيث الاستضافة والتنظيم.

وتعد السعودية صاحبة العرض الوحيد لاحتضان مونديال 2034، ونال ملف ترشحها لاستضافة هذا الحدث على تقييم 419.8 من 500، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان عفيف قد سجّل هدفًا، ساعد من خلاله في فوز نادي السد على نظيره النصر السعودي بنتيجة 1/2، على أرض ملعب الأول بارك، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة.

عقب المباراة، قال أكرم عفيف لبرنامج "دورينا غير" السعودي: "استضافة السعودية لكأس العالم هي شرف لنا كعرب وكخليجيين، سوف نمثل المملكة خير تمثيل، أنا متأكد أن السعودية سوف تقدم من أفضل نسخ كأس العالم (من حيث الاستضافة والتنظيم)".

وأضاف: "الدوري السعودي جدًا قوي، وأنا كلاعب لا أستطيع أن أتحدث عن إيجابيات وسلبيات ضم كل نادٍ لهذا العدد من المحترفين الأجانب، أنا كالجمهور، أحب أن أستمتع، والذي نشاهده ممتع للغاية".

وحول الفوز على نادي النصر، قال: "أحب أبارك لجماهيرنا وأن أشكر كوادر الفريق، المباراة لم تكن سهلة، المنافس قدم أداءً كبيرًا، هذه الثلاث نقاط مهمة جدًا لنا في الوقت الحالي، من المهم أن نتقدم في ترتيب الدور الأول".