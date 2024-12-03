نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أسفرت قرعة مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة بين نادي إيفرتون ونادي بيتربورو يونايتد، في الدور الثالث، على أن تُقام على أرض استاد "غوديسون بارك"، في يناير/ كانون الثاني 2025.

ستشهد هذه المباراة مواجهة "نادرة" بين أب ونجله، إذ يلعب أشلي يونغ (39 عاماً) مع نادي إيفرتون، وسيلعب ابنه تايلر (18 عاماً) مع نادي بيتربورو يونايتد.

وبعد أن كشفت القرعة عن هذه المواجهة، كتب أشلي يونغ عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "واو، قد تتحقق الأحلام".

ولعب أشلي يونغ، لأندية واتفورد وأستون فيلا ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وأخيراً إيفرتون، ويمتلك برصيده أكثر من 700 مباراة في المستطيل الأخضر.

وسبق لأشلي يونغ أن شارك في 39 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، في حين بدأ نجله تايلر مسيرته الكروية مؤخراً.