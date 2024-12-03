نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت لقطات مصورة واقعة طريفة بين تميمة ريال مايوركا ولاعبي برشلونة، على هامش مباراة الفريقين على أرض ملعب الأول، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).

قبل صافرة البداية، دخلت تميمة ريال مايوركا إلى المستطيل الأخضر واقتربت من لاعب الفريق الكتالوني، داني أولمو، ليقوم الأخير بضربها بالكرة على سبيل الدعابة.

بعد ذلك، قام لاعبو برشلونة بممازحة التميمة، في حين كانت التميمة تهددهم بالضرب.

وعلّق ريال مايوركا على هذه الواقعة، إذ قال عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا): "حلو أوي... أنتوا اللي بدأتوا".

وتأتي مواجهة ريال مايوركا وضيفه برشلونة في الجولة التاسعة عشرة من مسابقة "لا ليغا".