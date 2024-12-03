نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع رد فعل كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز على هدف النصر السعودي أمام السد القطري خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب الأول بارك، الثلاثاء.

تواجد رونالدو وصديقته جورجينا ووالدته ماريا دولوريس أفيرو في المدرجات لحضور المباراة، التي شهدت غياب النجم البرتغالي عن تشكيل فريق "العالمي" بهدف إراحته.

وعند الدقيقة 80 وحينما كانت النتيجة تشير لتقدم السد بهدف مقابل لا شيء، سجّل النصر هدف التعادل بخطأ من لاعب المنافس، وحينها بدا رونالدو سعيداً، إذ شُوهد هو وجورجينا وهما يصفقان للاعبين.

ولم تدم فرحة كريستيانو رونالدو وعائلته طويلاً، إذ نجح السد في إضافة الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+، ليحقق الفوز في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.