نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) لقطات مصورة تظهر لقاء علي البليهي، مدافع الهلال السعودي، وجانغ هيون سو، مدافع الغرافة القطري، على هامش مواجهة الفريقين على أرض ملعب المملكة أرينا، الثلاثاء.

قبل صافرة البداية، بدا البليهي سعيدا عند رؤيته لزميله السابق في فريق "الأزرق الهلالي"، جانغ هيون، قبل أن يعانقه ويتحدث معه.

وكان علي البليهي وجانغ هيون سو لعبا معا بين عامي 2019 و2023، وحققا عددا من الألقاب، أبرزها: الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا.

كما بينت لقطات أخرى قيام لاعب الهلال، ياسر الشهراني، بعناق جانغ هيون والتحدث معه.

وكان فريق "الأزرق الهلالي" قد فاز على ضيفه الغرافة بثلاثية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الأول في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.