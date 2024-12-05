نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر نادي ريال مدريد من أمام منافسه أتلتيك بيلباو بهدفين لواحد، في مباراة احتضنها ملعب "سان ماميس"، الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني (لا ليغا).

على هامش المباراة، تعرض ثنائي فريق "الميرنغي" لانتقادات، إذ أهدر المهاجم كيليان مبابي ركلة جزاء وارتكب فيديريكو فالفيردي خطأً تسبب بهدف لصالح المنافس.

عند الدقيقة 68 وحينما كانت تشير النتيجة لتقدم نادي أتلتيك بيلباو بهدف، تحصل نادي ريال مدريد على ركلة جزاء نفذها مبابي، إلا أن الأخير أخفق في ترجمتها إلى هدفٍ، إذ تصدى لها حارس المرمى يولين أغيريزابالا.

وفي الدقيقة 80 وعندما كانت النتيجة تشير للتعادل 1/1، أخطأ فالفيردي إذ استخلص لاعب الخصم، غوركا غوروزيتا، الكرة منه ووضعها في الشباك، مُضيفاً الهدف الثاني لنادي أتلتيك بيلباو.

وتسببت هزيمة فريق "الميرنغي" في تجمد رصيده عند النقطة 33 في المركز الثاني على سلم ترتيب أندية "لا ليغا" هذا الموسم 2025/2024، بفارق 4 نقاط عن المتصدر، نادي برشلونة.

نستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل على أداء كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي: