بهذه الطريقة.. لاعب الاتفاق يسجل واحداً من أروع أهداف الدوري السعودي

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل عبدالله رديف، لاعب الاتفاق، هدفاً مُذهلاً في مرمى الخليج، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف عبدالله رديف عند الدقيقة 83 من زمن المباراة، عبر ضربة مقصية، إذ تلقى الكرة من زميله داخل منطقة الجزاء ثم سددها نحو الخلف وهي في الهواء، مسجلاً أحد أجمل أهداف دوري "روشن" هذا الموسم.

وساهم هدف عبدالله رديف في فوز الاتفاق على مضيفه الخليج بنتيجة 1/2 في الجولة الثالثة عشرة.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لعبدالله رديف في المسابقة خلال الموسم الجاري 2025/2024، عقب خوضه 9 مباريات.