ماذا فعل رونالدو عند رؤيته بنزيما خلال مباراة النصر والاتحاد؟

نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقى كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، مع كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، على هامش مواجهة الفريقين التي أقيمت على أرض ملعب الأخير، الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

قبل صافرة البداية وفي ممر ملعب الجوهرة المشعة، عانق النجم البرتغالي نظيره الفرنسي وتحدث معه.

وتجدد العناق بين رونالدو وبنزيما داخل المستطيل الأخضر، عند إجراء الحكم قرعة الاختيار ما بين تنفيذ ركلة البداية أو جهة المرمى.

وسبق وأن لعب كريستيانو رونالدو بجوار كريم بنزيما في صفوف ريال مدريد الإسباني، وحققا معاً عدداً من الألقاب، أبرزها: دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس إسبانيا.

وكان رونالدو ورفاقه قد خسروا من بنزيما وزملائه بهدفين لواحد، في الجولة الثالثة عشرة من دوري "روشن".