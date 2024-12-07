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مورينيو يطلق تصريحات ضدّ غوارديولا.. ما سبب توتر علاقتهما مجدداً؟

رياضة
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مورينيو يطلق تصريحات ضدّ غوارديولا.. ما سبب توتر علاقتهما مجدداً؟
Credit: PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ  المدير الفني لنادي فنربخشة التركي جوزيه مورينيو، على تصريحات أدلى بها مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، في الآونة الأخيرة.

في وقت سابق وخلال مباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي، قامت جماهير "الريدز" بترديد هُتافات ضدّ غوارديولا الذي يعاني من سوء النتائج مع "السيتيسينز" مؤخراً، قبل أن يشير المدرب الإسباني لهم برقم 6، في إشارة إلى عدد الألقاب التي حققها في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) منذ عام 2016.

بعد ذلك، قال الصحفيون إلى بيب غوارديولا، خلال مؤتمر صحفي، إن مورينيو فعل الإشارة ذاتها في السابق، باستخدامه 3 أصابع، في إشارة إلى عدد ألقاب البريميرليغ التي ظفر بها.

وجاءت إشارة جوزيه مورينيو بالتزامن مع سوء نتائج توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قبل أن يرحل عن منصبه.

وسُئل غوارديولا عمّا إذا كان سيلقى مصير مماثل لمصير مورينيو، فأجاب قائلاً: "آمل ألا يكون الأمر كذلك بالنسبة لي، ربما أتشابه مع مورينيو، لكنه فاز بثلاث بطولات، وأنا فزت بست بطولات، نحن متحدون في مثل هذه المواقف".

وأضاف: "لقد كان هدفي فقط هو أن نجعل جماهيرنا تشعر بأن ما فعلناه كان استثنائياً، أريد أن أثبت أننا نادٍ رائع، عاجلاً أم آجلاً، ستكون هذه هي النهاية (رحيلي عن الفريق)، ولكنني سأحاول تقديم أقصى ما أستطيع من أجل مصلحة ناديي".

الجمعة، ردّ جوزيه مورينيو على تصريحات بيب غوارديولا، قائلاً: "أريد أن أفوز، ولكنني أريد أن أفوز بشكل نظيف وعادل، وإذا لم أتمكن من الفوز بشكل نظيف، فإنني أفضل الخسارة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "قال لي غوارديولا إنه فاز بستة ألقاب وفزت أنا بثلاثة، لكنني فزت بنزاهة وبطريقة نظيفة، إذا خسرت، أود أن أهنئ خصمي لأنه أفضل مني، لا أريد الفوز بالتعامل مع 150 تهمة (بانتهاك القواعد المالية)".

ويواجه نادي مانشستر سيتي 115 اتهاماً بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المتوقع صدرو الحكم بهذه القضية في عام 2025.

وسبق وأن أطلق مورينيو وغوارديولا تصريحات ضدّ بعضهما البعض، خلال منافسة الثنائي على لقب البريميرليغ.

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