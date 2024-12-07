ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي.. إليك أرقامه

نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم عن فوز النجم الأرجنتيني والناشط في صفوف نادي إنتر ميامي، ليونيل ميسي، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة لعام 2024.

وفاز النجم الأرجنتيني بالجائزة بعد أن ساهم في إحراز 36 هدفاً في 19 مباراة، إذ سجّل 20 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة.

ولم يصل ليونيل ميسي ورفاقه في نادي إنتر ميامي إلى الأدوار الإقصائية في المسابقة هذا الموسم، بل اكتفى بالظفر بدرع المشجعين.

وتسلم ميسي الجائزة بحضور 250 لاعباً من أكاديمية النادي إلى جانب أطفاله، وقال البالغ من العمر 37 عاماً على هامش ذلك: "هذا شرف كبير بالنسبة لي أن أتسلم هذه الجائزة منكم جميعاً".

وأضاف: "و مصدر فخر أن أشاهدكم جميعاً تتدربون، أنا سعيد جداً لوجودي هنا كل يوم، أنا سعيد جداً لوجودي في هذه المدينة، في هذا النادي الذي ينمو".