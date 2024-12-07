مهاجم وست هام يونايتد يتعرض لحادث سير.. وناديه يعلق

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، السبت، تعرض مهاجمه ميكائيل أنطونيو لحادث سير.

وقال النادي الناشط في مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليغ): "أفكار وصلوات الجميع في النادي مع ميكائيل وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت".

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا، موضّحًا أنه سيصدر بيانًا يكشف آخر المستجدات بهذا الشأن في الوقت المناسب.

وشارك ميكائيل أنطونيو في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها النادي من نظيره ليستر سيتي بنتيجة 1/3، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا الموسم 2025/2024، لعب ميكائيل أنطونيو 15 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع مثله.