متابعون يشيدون بأداء كانسيلو في مباراة الهلال والرائد.. ماذا قدم؟

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) بأداء جواو كانسيلو، ظهير الهلال، خلال مباراة الفريق مع الرائد، على أرض ملعب المملكة أرينا، السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ونال كانسيلو الإشادة والإطراء بعد صناعته هدفًا إضافة لدوره البارز في الجانبين الدفاعي والهجومي، ليساعد في فوز فريق "الأزرق الهلالي" على ضيفه الرائد بنتيجة 2/3، في الجولة الثالثة عشرة.

ووصل جواو كانسيلو، البالغ من العمر 30 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 9 في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، إذ سجّل هدفًا واحدًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

فيما وصل الهلال للنقطة 34 في المركز الثاني على سلم ترتيب دوري "روشن"، بفارق نقطتين عن المتصدر، الاتحاد.

نستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل على أداء كانسيلو: