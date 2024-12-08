كيف جاءت ردود فعل اللاعبين السوريين على انهيار نظام بشار الأسد؟

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نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق اللاعبون السوريون على الأحداث التي تشهدها بلدهم، إذ أعلنت فصائل المعارضة السيطرة على العاصمة السورية دمشق، الأحد، وانهيار نظام بشار الأسد.

وقال مهاجم المنتخب السوري عمر السومة عبر حسابه على منصة فيسبوك: "الف مبروك لسوريا والف مبروك لكل السوريين ومبروك لهذا الشعب الصمود، والله يرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جنانه..... وان شاء الله تكون بداية لمرحلة جديدة من الوحدة والإعمار والازدهار وبتبقى دائماً #سورية_حرة 2024/12/8".

فيما كتب المهاجم السابق فراس الخطيب عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام: "اللهم أرحم جميع من مات بسوريا، منذ عام 2011 كانوا يحلموا برؤية هذا اليوم".

وقال المدافع أحمد الصالح: "مع الإيمان بوطن جامع لكل أبنائه، يتوق الشعب السوري إلى الأمن وسلامة الوطن وفتح صفحة سورية جديدة، بعد النجاح المذهل لحقن الدماء على امتداد الوطن خلال الأيام الماضية، لطالما قلنا إن سورية للجميع".

وكتب متوسط الميدان السابق عبدالرزاق الحسين: "ستكتب هذه السنين قصة للأحرار بالثوب الأخضر، 8/12/2024 من هنأ تبدأ قصتنا برائحة الياسمين".

ونشر المهاجم مارديك مارديكيان صورة تظهر الخريطة الجغرافية لسوريا، وعلّق قائلاً: "ستزهر مرة أخرى".

وقال لاعب الجناح عمار رمضان، المحترف في الدوري السلوفاكي: "عاشت عاشت عاشت، سوريا حرة حرة من كلّ طاغي ومجرم".

ونشر كلّ من اللاعبين عمر خربين وبرهان صهيوني وأسامة أومري ومحمود الأسود وخالد كردغلي ويوسف الحموي وعمرو جنيات وجهاد الباعور وزاهر الميداني ومحمد فارس ومؤمن ناجي لقطات مصورة تعرب عن سعادتهم بما حدث، وتعاطفهم مع شعبهم.

فيما قام اتحاد كرة القدم واتحاد كرة السلة بتغيير شعاريهما، إذ باتا يحملان ألواناً من العلم الذي يرمز للثورة السورية.