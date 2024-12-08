نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صنع سعود عبد الحميد هدفًا، خلال فوز نادي روما على نظيره ليتشي بنتيجة 1/4، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأولمبيكو، السبت، وضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

وقدم الظهير السعودي تمريرة حاسمة إلى زميله نيكولو بيسيلي، الذي سجل الهدف الثالث لفريق "الذئاب" عند الدقيقة 59 من زمن المباراة.

وتعد هذه المساهمة الأولى لسعود عبد الحميد، البالغ من العمر 25 عامًا، مع نادي روما عقب خوضه 6 مباريات بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.

ووصل نادي روما للنقطة 16 في المركز العاشر على سلم الترتيب، فيما تجمد رصيد نادي عند النقطة 13 في المركز السادس عشر.