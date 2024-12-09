كول بالمر يحطم رقمًا قياسيًا في الدوري الإنجليزي.. واللاعب يعلق

نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN) -- حطم نجم نادي تشيلسي، كول بالمر، رقمًا قياسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، عندما سجّل ركلتي جزاء خلال فوز "البلوز" على نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة 3/4.

وظل بالمر هادئاً أثناء تسجيل ركلتي جزاء في الشوط الثاني، ليكون أول لاعب في البريميرليغ ينفذ 12 ركلة جزاء دون إهدار أي واحدة منها، متجاوزاً رقم اللاعب السابق يايا توريه الذي ترجم 11 ركلة جزاء متتالية إلى أهداف.

في ركلة الجزاء الثانية، نفذها كول بالمر بطريقة "بانينكا"، وهي الطريقة التي سُميت على اسم أسطورة كرة القدم التشيكية أنتونين بانينكا.

وقال بالمر : "عندما وضعت الكرة على الأرض وتراجعت إلى الخلف، كنت أعرف ما سأفعله، اعتقدت أن الركلة (ركلة الجزاء الثانية) جاءت في وقت متأخر، كان الأمر مجنونا بعض الشيء، لذلك قررت أن أسدد الكرة بهذه الطريقة (بانينكا)".

وقد ساهم كول بالمر في إحراز 50 هدفًا، منهم 33 هدفًا و17 تمريرة حاسمة، عقب خوضه 48 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص نادي تشيلسي.