كم بلغ عدد أهداف رونالدو مع النصر والبرتغال خلال عام 2024؟

نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واحدًا من أكثر اللاعبين مساهمةً في تسجيل الأهداف خلال عام 2024، على الرغم من بلوغه عامه الـ 39.

نستعرض فيما يلي بعض من أرقام رونالدو هذا العام:

شارك في 51 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 43 هدفًا وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

على الصعيد النادي، أنهى كريستيانو رونالدو ورفاقه في النصر العام الحالي في المركز الرابع على سلم ترتيب دوري "روشن"، برصيد 25 نقطة، إضافة إلى بلوغهم الدور الثاني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخسر رونالدو وزملاؤه نهائي كأس السوبر السعودي من أمام نادي الهلال.

على الصعيد الدولي، شارك في نهائيات كأس الأمم الأوروبية ووصل مع منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي.

وستكون أقرب مباراة لكريستيانو رونالدو في 9 يناير/ كانون الثاني 2025، عندما يواجه نادي النصر نظيره الأخدود، على أرض ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.