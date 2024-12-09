نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسبب مارك كوكوريلا​، ظهير تشيلسي، بتلقي فريقه هدفين أمام توتنهام هوتسبير، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان كوكوريلا قد سقط على الأرض في مرتين على التوالي مما سمح للاعبي توتنهام هوتسبير في استخلاص الكرة منه وتسجيل هدفين عند الدقيقتين 5 و11 من زمن المباراة.

وبدا مارك كوكوريلا غاضبًا مما حدث معه ثمّ قام بتغيير حذائه، قبل أن ينجح بصناعة هدف فريقه الأول بعد مرور قرابة 5 دقائق على تغيير حذائه، إذ قدم تمريرة حاسمة إلى زميله جيدون سانشو، الذي وضع الكرة في الشباك.

وانتهت المباراة لصالح تشيلسي الذي حوّل هزيمته بنتيجة 2 - 0، إلى الفوز 4 - 3، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.