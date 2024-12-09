واقعة أثارت جدلاً في مصر.. لاعب يعتدي على مدربه بسبب استبداله

نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت مباراة بين نادي المقاولون العرب ونادي المنصورة، الاثنين، واقعة أثارت جدلاً واسعًا، على هامش منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري بدرجته الأولى بعد الممتازة.

في الدقيقة 71، قام مدرب نادي المنصورة، علاء نوح، باستبدال لاعبه أحمد شاهين بعد نزوله للمستطيل الأخضر عند الدقيقة 60، مما أثار غضب اللاعب.

انفعل اللاعب أحمد شاهين بشكل كبير وذرف الدموع وسط محاولة من زملائه بتهدئته، وعند خروجه من الميدان قام بالتعدي على مدربه علاء نوح.

وقال المدرب علاء نوح لقناة "OnTime Sports" المصرية، عقب خسارة ناديه المنصورة بثلاثية نظيفة: "اللاعب الذي لا ينفذ التعليمات يبقى عليه أن يخرج من الملعب، ولا يوجد أحد من اللاعبين مهنِي (يحقق إنجازات لـ) نادي المنصورة ووضعه في السماء يعني".

وأضاف: "الكل لازم يسمع الكلام ويحترم القرارات وعلشان كده غيرته تاني وده عادي، ما فعله اللاعب (أحمد شاهين) يتحمله هو، وخلاص مفيش مشاكل".