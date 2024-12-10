5 معلومات ربما لا تعرفها عن الرئيس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم

نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، فوز هاني أبو ريدة برئاسة مجلس الاتحاد بالتزكية، على أن يتولى هذا المنصب لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأوضح اتحاد اللعبة الشعبية الأولى في مصر أن قائمة هاني أبو ريدة فازت بالانتخابات عقب الحصول على 107 صوت من أصل 115 صوت حضروا الانتخابات، الّتي أقيمت في مقر مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر.

وضمّت القائمة: هاني أبو ريدة (رئيسًا)، خالد الدرندلي (نائبًا)، أحمد حلمي الشريف وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة وطارق محمد أبو العينين ووليد عبد الجواد ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر (أعضاء).

وقال هاني أبو ريدة على أعقاب ذلك: "هدفي الأساسي هو تطوير الكرة المصرية والنهوض بها وعودتها إلى مكانها الطبيعي، أدعو الجميع للتعاون لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "سنبدأ على الفور تنفيذ برنامجنا الانتخابي لتحقيق طموحات الجمعية العمومية، التي وضعت ثقتها في القائمة بالكامل".

إليك 5 معلومات ربما لا تعرفها عن هاني أبو ريدة

-ولد في أغسطس/ آب 1953، يبلغ من العمر 71 عامًا.

-لعب كرة القدم لكن لم يستمر لفترة طويلة بسبب تعرضه لإصابة خطيرة.

-عمل كعضو وأمين صندوق في الاتحاد المصري لكرة القدم.

-عمل كعضو في اللجنة التنفيذية للاتحادين الإفريقي (كاف) والدولي (فيفا).

-شغل منصب رئيس الاتحاد المصري بين عامي 2016 و2019.