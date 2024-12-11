ماذا قال بنزيما عن فوز السعودية بحق استضافة كأس العالم 2034؟

نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة، المملكة العربية السعودية بعد فوزها بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2034.

وكان ملف ترشح السعودية لاحتضان المونديال قد نال على تقييم 419.8 من 500 من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو أعلى تقييم فني على مر تاريخ أكبر بطولات العالم.

وقال بنزيما في تصريحات نشرها حساب فريق "النمور" عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "أنا سعيد جدًا في هذا اليوم، مثل كل السعوديين لهذا الحلم الذي أصبح حقيقة، أولئك الذين حالفهم الحظ لزيارة السعودية، لحضور مختلف الفعاليات الرياضية، شاهدوا تنظيمها الجميل والمبدع والجمهور الرائع، والبنية التحتية والملاعب الذي يفوق الخيال".

وأضاف البالغ من العمر 36 عامًا: "أهنئ المملكة العربية السعودية لتنظيمها كأس العالم 2034، أنا سعيد جدًا وفخور بهذا الإنجاز، وأتمنى أن يكون كأس عالم رائع للجميع، المملكة جاهزة لتنظيم مختلف الفئات الفعاليات، والجماهير أيضاً جاهزة، نراكم قريباً إن شاء الله".