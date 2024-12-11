نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوز بلاده رسميًا بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2034.

بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، رفع ولي العهد "التهاني الصادقة" للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة.

وأكد ولي العهد السعودي "عزم المملكة الكبير بالمساهمة الفعّالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوة على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، والتي كان أحد ثمارها الفوز بملف استضافة المونديال بشكل رسمي"، وفقًا لـ واس.

ونال ملف ترشح السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم، تقييم 419.8 من 500، وهو أعلى تقييم فني على مر تاريخ نسخ البطولة.

واستضافت السعودية في السنوات الأخيرة عددًا من الأحداث الرياضية الكبرى، لا سيما في الفورمولا 1 والملاكمة، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي وكأس العالم للأندية.