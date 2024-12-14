مقارنة بالأرقام بين رونالدو وميسي.. من سجّل وصنع أكثر في عام 2024؟

نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي من بين اللاعبين الأكثر مساهمةً في إحراز الأهداف خلال عام 2024، على الرغم من تقدمهما في السن.

نستعرض فيما يلي أرقام رونالدو وميسي في العام الجاري:

كريستيانو رونالدو (39 عاماً)

لعب 51 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 43 هدفاً وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

وحقق جائزة هدّافي الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024/2023 برصيد 35 هدفاً.

وكسر حاجز الـ900 هدف، إذا بَاتَ أكثر لاعب هزّ الشباك على مر تاريخ لعبة كرة القدم.

على الصعيد الجماعي، أنهى هو ورفاقه في نادي النصر العام الحالي في المركز الرابع على سلم ترتيب دوري "روشن"، برصيد 25 نقطة، إضافة إلى بلوغهم الدور الثاني من دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين خسروا نهائي كأس السوبر السعودي.

وشارك في نهائيات كأس الأمم الأوروبية، ووصل مع منتخب بلاده للدور ربع النهائي.

ليونيل ميسي (37 عاماً)

ظهر في 36 مباراة بجميع البطولات، أحرز خلالها 29 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة، ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لهذا العام.

على الصعيد الجماعي، لم ينجح هو وزملاؤه في نادي إنتر ميامي ببلوغ الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي، إلّا أنهم حققوا كأس درع المشجعين.

وظفر مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي.