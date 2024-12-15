بهذه الطريقة.. علي مبخوت يسجّل واحداً من "أروع" أهداف الدوري الإماراتي

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نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل علي مبخوت، لاعب النصر، هدفاً مذهلا في شباك خورفكان، خلال مباراة الفريقين التي أُقيمت على أرض ملعب آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي.

وجاء هدف مبخوت عند الدقيقة 41 من زمن المباراة، إذ وضع الكرة بمهارة ومن لمسة واحدة في مرمى المنافس، مسجلاً واحداً من أجمل أهداف المسابقة.

وساهم هدف علي مبخوت في إنهاء النصر للشوط الأول متقدماً بالنتيجة على ضيفه خورفكان بنتيجة 1/2.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع هدف المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً، إذ نال الإشادة والإطراء.

ووصل مبخوت للمساهمة التهديفية رقم 8 في الدوري الإماراتي هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.