نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تغلّب نادي مانشستر يونايتد على منافسه مانشستر سيتي بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض استاد الاتحاد، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وسجّل هدفي فريق "الشياطين الحمر" كل من برونو فيرنانديز وأماد ديالو في الدقيقتين 88 و90، فيما أحرز هدف فريق "السيتيسينز" الوحيد يوشكو جفارديول عند الدقيقة 36.

إليك أبرز ما حدث في ديربي مانشستر:

- قبل صافرة البداية، رفع جمهور مانشستر سيتي لافتة كبيرة في المدرجات، تحمل رسالة دعم للمدرب بيب غوارديولا الذي يمر بمرحلة سيئة على الصعيد النتائج.

- افتتح جفارديول أهداف المباراة من كرة رأسية في الشوط الأول.

- في الدقيقة 39، دفع كايل ووكر مهاجم المنافس، راسموس هويلوند، خلال تنافسهما على الكرة، قبل أن يتشاجرا فيما بينهما، قبل أن يسقط ظهير فريق "السيتيسينز" على الأرض مدعيًا أنه تعرض لنطحة في الرأس ثمّ اندلع اشتباك بين اللاعبين، قبل أن ينجح الحكم في فض الاشتباك ويشهر البطاقة الصفراء بوجه الثنائي.

- نجح فريق "الشياطين الحمر" في قلب الطاولة على منافسهم في الدقائق الأخيرة، إذ سجلوا هدفين في غضون دقيقتين فقط، من علامة الجزاء وتسديدة داخل الصندوق.

- شعور غوارديولا بالحسرة بعد تلقي فريقه هدفين والتعرض لهزيمة جديدة.