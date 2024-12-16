هكذا أعلن الزمالك عن عودة كريستيان غروس لتدريب الفريق

نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الزمالك المصري، الاثنين، عن عودة المدرب السويسري كريستيان غروس إلى منصب المدير الفني للفريق.

وكتب فريق "الفارس الأبيض" عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا): "الأمور تحدث، عاد العرّاب غروس".

ويأتي تعاقد الزمالك مع المدرب، البالغ من العمر 70 عامًا، بعد رحيل البرتغالي جوزيه غوميز وتوجهه نحو السعودية لتولي تدريب الفتح، النادي الناشط في دوري "روشن".

وسبق أن أشرف غروس على تدريب الزمالك بين يوليو/ تموز 2018 ومايو/ أيار 2019، وحقق معه لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية.