ما تعليق بيدري على تذبذب نتائج برشلونة هذا الموسم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق بيدري، متوسط ميدان برشلونة الإسباني، على تذبذب نتائج الفريق الكتالوني هذا الموسم 2025/2024.

كان بيدري ورفاقه قد تعرضوا للخسارة من ليغانيس بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتجمد رصيد الفريق الكتالوني عند النقطة 38 في صدارة جدول ترتيب مسابقة "لا ليغا".

عقب المباراة، قال بيدري: "كانت مباراة سيئة، ومن المستحيل أن نشعر بالسعادة، أعتقد أننا بدأنا المباراة ونحن نائمون، استيقظنا وخلقنا الفرص، لكننا لم نتمتع بالشرارة التي كنا بحاجة إليها لتسجيل الهدف"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "يتعين علينا أن نكون أفضل أمام المرمى إذا أردنا الحصول على النقاط، نحن نمر بفترة سيئة في الدوري، ويتعيّن علينا أن نغير هذا الوضع".

وأوضح متوسط الميدان، البالغ من العمر 22 عامًا: "خضنا العديد من المباريات على التوالي، لكن هذا ليس عذرًا، يتعين علينا أن ننهي الموسم بنفس الثقة التي لعبناها في دوري أبطال أوروبا، إذا لم تسجل أهدافًا في كرة القدم، فمن المستحيل أن تفوز".