نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقيم حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عام 2024، في مدينة مراكش المغربية، الاثنين.

ونال الأهلي المصري، حامل لقب دوري إفريقيا، جائزة الفريق الأفضل، فيما ظفر أديمولا لوكمان، الناشط في صفوف أتالانتا الإيطالي، بجائزة اللاعب الأفضل في القارة السمراء.

نستعرض فيما يلي الفائزين بالجوائز:

أفضل فريق: الأهلي المصري.

أفضل لاعب: النيجيري أديمولا لوكمان.

أفضل لاعبة: الزامبية باربرا باندا.

أفضل فريق داخل القارة: مازيمبي الكونغولي.

أفضل منتخب للرجال: كوت ديفوار.

أفضل منتخب للسيدات: نيجيريا.

أفضل لاعبة داخل القارة: المغربية سناء مسعودي.

أفضل لاعب داخل القارة: حارس المرمى الجنوب إفريقي رونوين ويليامز.

أفضل لاعب شاب: السنغالي لامين كامارا.

أفضل لاعبة شابة: المغربية ضحى المدني.

أفضل حارس مرمى: الجنوب إفريقي رونوين ويليامز.

أفضل حارسة مرمى داخل القارة: النيجيرية تشياماكا نادوزي.

أفضل مدرب للرجال: الإيفواري إيمرس فاى.

أفضل مدربة للسيدات: المغربية لمياء بومهدي.

جائزة أفضل هدف: الأنغولي مابولولو.