أُصيب بكسر بالجمجمة.. مجهول يعتدي على لاعب منتخب النمسا في فيينا

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعلن نادي رابيد فيينا النمساوي أن لاعبه غويدو بورغشتالر نُقل إلى المستشفى مصابًا بكسر في الجمجمة، بعد تعرضه لاعتداء في مدينة فيينا.

وقال نادي رابيد فيينا إن البالغ من العمر 35 عامًا: "تعرض لهجوم من قِبل مهاجم مجهول" في وسط عاصمة البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفًا أن اللاعب من المتوقع أن يغيب عن الملاعب "لعدة أشهر".

وجاء في بيان نادي رابيد فيينا أن غويدو بورغشتالر أصيب "بكسر في قاعدة الجمجمة بعد سقوط ناجم عن ضربة وحشية".

وأضاف البيان: "تمّ فحص غويدو بورغشتالر على الفور ونقله إلى المستشفى في العاصمة النمساوية، ومن المؤسف أنه سيضطر إلى البقاء تحت الإشراف الطبي لفترة من الوقت".

وتابع: "يتمنى الجميع في النادي الشفاء العاجل والسلس لزميلهم وصديقهم، ونحن نثق في أن السلطات المعنية ستقدم الجاني الذي لم يعرف بعد إلى العدالة بسرعة، ونطلب منكم احترام خصوصية اللاعب وعائلته في هذا الوقت".

وتواصلت شبكة CNN مع شرطة فيينا للحصول على تعليق.

سبق وأن لعب غويدو بورغشتالر لأندية كارديف سيتي الإنجليزي وشالكه 04 وسانت باولي الألمانيين، ومثّل منتخب بلاده في 26 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين.