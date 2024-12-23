نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الأمير السعودي عبدالله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، الاثنين، بيانًا للإعلان عن بيع النادي.

وجاء في البيان أن مجموعة "يونايتد وورلد"، تحت قيادة الأمير عبدالله بن مساعد ورئيس مجلس الإدارة يوسف جيانسراكوزا، قد باعت شركة "بليدز ليجر ليميتد"، الشركة المالكة لنادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم، إلى شركة "COH Sports Bidco Limted".

وقالت مجموعة "يونايتد وورلد": "بدأت علاقتنا بالنادي منذ عام 2013 عندما كان في وضع صعب أسفل سلم دوري الدرجة الثانية، وبعد 6 سنوات تولينا الملكية الكاملة للنادي ونجحنا في تحقيق الصعود لدوري الدرجة الممتازة لأول مرة خلال فترة إدارتنا".

وأضافت: "في الموسم الأول للفريق في البريميرليغ حقق المركز التاسع، لكن في الموسم الثاني تأثر كثيرًا بجائجة كورونا مما أدى إلى هبوطنا، وفي حلول نهاية موسم 2023/2022 تمكنا من الصعود مرة أخرى لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية".

وتابعت: "رغم التحديات التي واجهها النادي في السنوات الأخيرة، نغادر ونحن واثقون أن النادي أصبح في أفضل حالاته، استثماراتنا في الأكاديمية والمواهب الشابة أثمرت هذا الموسم، إذ أصبح لدينا فريق بمتوسط أعمار 23 عامًا و9 أشهر، ويمتلئ بلاعبين دوليين، كما ازدات الإيرادات عشرة أضعاف من يوم امتلاكنا للنادي وأصبجت جميع الأصول العقارية تحت مظلة النادي".

وأكملت: "سنفتقد الطاقم الرائع في النادي والذي يعمل بجد لضمان سير الأمور بسلاسة ويؤمن بيئة آمنة للجماهير، سنفتقد المدربين الذين دعمونا وواجهونا وساعدونا على بناء فرق قوية وكذلك اللاعبين الذين منحونا لحظات لا تنسى، والجماهير أكثر ما سنفتقده".

هذا الموسم 2025/2024، يقع نادي شيفيلد يونايتد في المركز الأول على سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 48 نقطة.