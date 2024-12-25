نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت الدوريات الأوروبية خلال عام 2024 تألق عدد من اللاعبين العرب، إذ قدموا تمريرات حاسمة وهزّوا الشباك، مما ساهم في تحقيق أنديتهم لنتائج إيجابية والصعود على منصات التتويج.

نستعرض فيما يلي قائمة بأبرز اللاعبين العرب الذين ينشطون في أكبر دوريات القارة العجوز، على أن تصوتوا لصالح اللاعب الأفضل هذا العام:

المصري محمد صلاح

يعيش أفضل مراحل مسيرته الكروية، إذ قاد نادي ليفربول إلى احتلال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) ودوري أبطال أوروبا.

في الموسم الحالي، لعب 24 مباراة بمختلف المسابقات سجّل خلالها 18 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة.

المصري عمر مرموش

يبرز بقوة في المانيا وتحديداً مع نادي آينتراخت فرانكفورت، لديه 18 هدفاً و12 تمريرة حاسمة خلال 24 مباراة بجميع بطولات الموسم الجاري.

السعودي سعود عبد الحميد

على الرغم من قلة مشاركاته مع نادي روما الإيطالي، إلا أنه قدم مستوى عالياً عندما مُنح بعض الدقائق.

أحرز هدفاً وصنع آخر خلال ظهوره في 8 مباريات بمختلف المسابقات، وسجل أرقاماً قياسياً لكونه أول لاعب سعودي يشارك أو يساهم في إحراز الأهداف ضمن المنافسات الإيطالية والأوروبية.

السعودي مروان الصحفي

وضع بصمته مع نادي بيرشكوت البلجيكي، بحوزته 5 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة بعد مشاركته في 13 مباراة بجميع البطولات.

المغربي إبراهيم دياز

ساعد في تحقيق نادي ريال مدريد للقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بينما خاض 17 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الجاري، هز الشباك في مرتين وصنع 3 أهداف.

الجزائري ريان آيت نوري

توهج مع نادي وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، إذ ظهر في 17 مباراة، أحرز فيها 3 أهداف وصنع مثلهم هذا الموسم.

كما أن هناك لاعبين عرب آخرين وضعوا بصمتهم في الدوريات الأوروبية، منهم: المغربي بلال الخنوس ومواطنه يوسف النصيري والمصري سام مرسي والسعودي فيصل الغامدي والتونسي أنيس حاج موسى.