دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الأربعاء، عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا) بيانًا، بعد جدل تحكيمي رافق مباراة منتخبي الإمارات والكويت، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي.

وكان منتخب الإمارات قد تعرض للهزيمة من "الأزرق الكويتي" بهدفين لواحد، الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

ولاقى حكم المباراة، الموريتاني بيدا دحان، انتقادات من الجماهير الإماراتية، إذ يعتقدون أنه أخطأ في بعض القرارات مما تتسبب في هزيمة منتخبهم.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيانه: "عبّر الاتحاد عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي رافقت لقاء المنتخبين الشقيقين الإماراتي والكويتي في خليجي زين 26، والتي أثرت في نتيجة المباراة".

وأضاف: "وعبّر الاتحاد عن انزعاجه من تلك الأخطاء، مؤكدًا أن الكارت الأصفر الثاني الذي حصل عليه اللاعب كوامي غير صحيح، وبالتالي فإن طرده غير صحيح أيضًا، فضلاً عن تدخلات تقنية "VAR" غير السليمة والتي تفتقد إلى الإنصاف".

وأوضح الاتحاد الإماراتي أنه أرسل خطاب إلى نظيره الخليجي لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل "حماية البطولة ومصالح المنتخبات المشاركة من الأخطاء التحكيمية، وأن تكرارها في مباريات الفريق ستؤثر سلباً على البطولة وسمعتها".

ودعا الاتحاد الإماراتي إلى أعطاء الأولوية للتحكيم في خليجي 26، واختيار "حكام مؤهلين" لإدارة المباريات.