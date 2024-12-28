نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تغلّب المنتخب السعودي على المنتخب العراقي بنتيجة 1/3، في مباراة احتضنها استاد جابر الأحمد الدولي، السبت، في الجولة الثالثة من الدور الأول في بطولة كأس الخليج العربي.

بهذا الفوز، تأهل منتخب "الأخضر" إلى الدور نصف النهائي بعد احتلاله المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، في حين ودّع منتخب "أسود الرافدين" البطولة بعد وقوعه في المركز الثالث.

في وقت سابق، ظهر يونس محمود، مهاجم المنتخب العراقي السابق والنائب الثاني للاتحاد العراقي لكرة القدم، قد انتابه الضحك خلال ظهوره في مقابلة إعلامية وعندما أخبره الصحفي أن المنتخب السعودي مرشح لنيل لقب خليجي 26.

حينها، اعتبرت الجماهير السعودية أن يونس محمود قلّل من قدرات منتخب "الأخضر".

عقب فوز منتخب "الأخضر" على نظيره العراقي، كتب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "#السعوديه_العراق، كم ( ضحكة ) قالت لصاحبها دعني!"، وأرفق التدوينة برموز تعبيرية.

واعتبر بعض المتابعين أن تدوينة الأمير السعودي جاءت كسخرية مما فعله يونس محمود خلال ظهوره الإعلامي.