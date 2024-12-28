خليجي 26.. السعودية تبلغ نصف النهائي على حساب العراق

نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب السعودي على نظيره العراقي بثلاثة أهداف لواحد، في مباراة أقيمت على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي.

في الشوط الأول، تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وصناعة الفرص دون خطورة على المرمى.

في الشوط الثاني، افتتح منتخب "الأخضر" أهداف المباراة عن طريق سالم الدوسري عند الدقيقة 56، ثم عادل منتخب "أسود الرافدين" بأقدام مهند علي في الدقيقة 64، قبل أن يحرز عبد الله الحمدان الهدفين الثاني والثالث لكتيبة هيرفي رينارد عند الدقيقتين 81 و86.

وتأهل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي، بعد احتلاله للمركز الثاني برصيد 6 نقاط على سلم ترتيب المجموعة الثانية، خلفت المنتخب البحريني، الذي بحوزته 7 نقاط.