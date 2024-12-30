نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق اللاعب العُماني السابق عماد الحوسني على مواجهة منتخب بلاده لنظيره السعودي على أرض استاد جابر المبارك الحمد الصباح، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج العربي.

وكتب الحوسني، الذي سبق أن شارك في 129 مباراة دولية مع المنتخب العُماني، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، الأحد: "لا تحاولوا تستفزوني أو تطلبوا مني تصريح ضد لاعبي المنتخب السعودي، لأن المنافسة بين عُمان والسعودية دائمًا تكون مليئة بالإحترام المتبادل، كل فريق له مكانة كبيرة".

وأضاف: "عُمان والسعودية عينين في رأس، وكوني كـ لاعب عُماني أتمنى التوفيق لمنتخب بلدي، في النهاية الرياضة تجمعنا أكثر مما تفرقنا".

وردّ ياسر القحطاني، مهاجم المنتخب السعودي السابق، على تدوينة عماد الحوسني، قائلاً:"جمهورنا يا عمدة يحبك وقاعدين يمزحون معك ترى، وإلا هيّن يعرفونك زين في قمة الرقي والإحترام ويدرون إنك تبادلهم الشعور، وهذا اللي تربينا عليه كسعوديين وكخليجيين، بس الميدان ياحميدان أو يالحمدان".

في وقت سابق، انتقدت بعض الجماهير السعودية يونس محمود، مهاجم المنتخب العراقي السابق والنائب الثاني للاتحاد العراقي لكرة القدم، إذ زعموا أنه سخر من إمكانيات منتخب بلادهم خلال ظهوره في مقابلة إعلامية، سبقت مباراة "الأخضر" و "أسود الرافدين" والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 1/3.