"إخفاق جديد" للمدرب واين روني.. نادٍ إنجليزي يُقيله من منصبه

نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي بليموث أرجايل، الناشط في الدوري الإنجليزي بدرجته الأولى (التشامبيونشيب)، الثلاثاء، إقالة المدير الفني واين روني من منصبه عقب سوء النتائج في الآونة الأخيرة.

وجاء قرار رحيل المدرب البالغ من العمر 39 عاماً بعد أن قضى أشهر قليلة فقط مع الفريق، إذ تولى مهام تدريبه في مايو/ أيار 2024.

وكان نادي بليموث أرجايل قد تعرض لخسائر ثقيلة في مسابقة "التشامبيونشيب"، ليقع في المركز الأخير على سلم الترتيب برصيد 18 نقطة.

وقال روني على أعقاب ذلك: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مجلس إدارة نادي بليموث أرجايل، شكراً أيضاً لجميع الموظفين الذين رحبوا بي والذين جعلوا النادي مكاناً خاصاً بالنسبة لي، واللاعبين والجماهير على جهودهم ودعمهم خلال فترة وجودي كمدرب رئيسي وأتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

وأضاف: "سيظل النادي يحظى دائماً بمكانة خاصة في قلبي، وسأستمر في البحث عن نتائجه والاهتمام بها (خلال المرحلة المقبلة)".

وتعد هذه الإقالة بمثابة إخفاق جديد لواين روني خلال مسيرته التدريبية، إذ لم يستمر طويلاً في منصبه مع أندية أخرى، منها نادي برمنغهام سيتي.